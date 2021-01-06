Известная украинская телеведущая Оля Фреймут похвасталась роскошной внешностью, прильнув к мужу

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Христос рождается!» - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованной фотографии Фреймут позирует рядом со своим мужем – 44-летним Владимиром Локотко. На заднем фоне можно заметить новогоднюю елку. Пара выглядит очень естественной и счастливой.

Обратим внимание, что звезда украинского телевидения очень редко публикует кадры с супругом, поэтому ее поклонники были просто "без ума" от увиденного.

«Ого, какие вы крутые», «наша ляля», «непревзойденная пара», «боже идеальные!», «пусть у вас все будет хорошо!», «славите его!», «безупречные», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, телеведущая Ольга Фреймут порадовала публику свежим кадром и праздничным настроением

Ольга обработала кадр в специальном приложении так, что они оба засверкали, словно новогодние елочки. Ведущая с нежной улыбкой прильнула к небритому мужу, коснувшись своей головой его головы.

Напомним, побледневшая Фреймут впервые призналась, как пережила провал на "Танцях з зірками" и другие поражения: "Я ошибалась..."

Как сообщала Politeka, 14-летнюю дочку Ольги Фреймут довели, девочка поразила поступком: "Мерзко..."

Также Politeka писала, что Фреймут поделилась самым сокровенным в ее жизни, кадры умиляют: «Учусь…»