Известная украинская телеведущая Оля Фреймут похвасталась роскошной внешностью, прильнув к мужу
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Христос рождается!» - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованной фотографии Фреймут позирует рядом со своим мужем – 44-летним Владимиром Локотко. На заднем фоне можно заметить новогоднюю елку. Пара выглядит очень естественной и счастливой.
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Обратим внимание, что звезда украинского телевидения очень редко публикует кадры с супругом, поэтому ее поклонники были просто "без ума" от увиденного.
«Ого, какие вы крутые», «наша ляля», «непревзойденная пара», «боже идеальные!», «пусть у вас все будет хорошо!», «славите его!», «безупречные», - пишут они.
Как мы рассказывали до этого, телеведущая Ольга Фреймут порадовала публику свежим кадром и праздничным настроением
Ольга обработала кадр в специальном приложении так, что они оба засверкали, словно новогодние елочки. Ведущая с нежной улыбкой прильнула к небритому мужу, коснувшись своей головой его головы.
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