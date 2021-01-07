Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко показала свою маму-красуню і вразила шанувальників
Архівною фотографією артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Виявляється, мама Вікторії Булітко святкує свій день народження 7 січня. З цієї нагоди актриса показала фото, на якому її молода мама тримає на руках маленьку віку і її старшого брата Максима.
"З Днем Народження, Мамулька-Красотулька!❤ ❤ ❤ Люблю тебе дуже Сильно! Спасибі за мою появу на світ!👼 Дякую за твоє почуття гумору, за твою справедливу строгість, за доброту і турботу, за занепокоєння і терпіння, за мудрість і твою безмежну любов!!! P. S. На фото моя матуся, старший Брат і я. Ох і погуляємо сьогодні!!!» ,- написала Булітко.
Користувачі Мережі приєднуються до привітань і відзначають, що зірка «Дизель шоу» дуже схожа на свою красуню-маму.
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"Ви копія мама«," міцного здоров'я Вашій матусі. Вона дійсно красуня. Ви дуже схожі на маму. Будьте щасливі", " Мама красива і щаслива! І дітки-цукерки! Здоров'я і всіх Благ вашій родині",» дуже красива жінка", - пишуть в коментарях.
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