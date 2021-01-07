Так вот в кого она пошла

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко показала свою маму-красавицу и поразила поклонников

Архивной фотографией артистка поделилась на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Оказывается, мама Виктории Булитко празднует свой день рождения 7 января. По этому случаю актриса показала фото, на котором ее молодая мама держит на руках маленькую Вику и ее старшего брата Максима.

«С Днем Рождения, Мамулька-Красотулька!❤❤❤ Люблю тебя Очень Сильно! Спасибо за моё появление на свет!👼 Спасибо за твоё чувство юмора, за твою справедливую строгость, за доброту и заботу, за беспокойство и терпение, за мудрость и твою безграничную Любовь!!! P.S. на фото моя Мамочка, старший Брат и я. Ох и погуляем сегодня!!!», - написала Булитко.

Пользователи Сети присоединяются к поздравлениям и отмечают, что звезда «Дизель шоу» очень похожа на свою красавицу-маму.

«Вы копия мама», «Крепкого здоровья Вашей мамочке. Она действительно красавица. Вы очень похожи на маму. Будьте счастливы», «Мама красивая и счастливая! И детки - конфетки! Здоровья и всех Благ вашей семье», «Очень красивая женщина», - пишут в комментариях.

Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице, кадры облетели сеть: «Пошла вон…».

Как сообщала Politeka, Булитко из «Дизель шоу» довела маму до истерики, кадры облетели сеть: «Вика, зачем пугаешь?».

Также Politeka писала, что Булитко из «Дизель шоу» показала свой хищный оскал и ошарашила видом после эксперимента: "съест и не заметит".