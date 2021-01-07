Співачка Ольга Полякова викликала бурю емоцій домашнім образом у сімейному колі
Як передає Politeka.net, 36-річна артистка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з чоловіком, бізнесменом Вадимом Поляковим, і доньками: 15-річною Машею та 9-річною Алісою.
На затишному знімку всі четверо зручно розташувалися на підлозі біля новорічної ялинки й каміну. Ольга в чорній спортивній сукні та колготках сиділа скраю, блиснувши спокусливими ніжками. Вадим сидів ззаду своїх дівчаток, обіймаючи дружину за талію. При цьому дочки тримали на руках домашніх улюбленців: смугастого котика та білу собачку.
Усе сімейство мило посміхалося, видно, що фото "живе", без награних емоцій.
"З Різдвом Вас! Миру та тепла!🙏", - Полякова привітала публіку.
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Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі порівняли лисого чоловіка співачки з персонажем зі старого фантастичного фільму - Фантомасом.
"Шикарно !😘"
"Красива сім'я 💖 🌟 😍 "
"Одна дочка - копія мами, інша - вся в тата❤️ з Різдвом☺"
"Здалося, або кіт хоче злиняти?"
"У кота найсвятковіший настрій😂"
"Олечка, ви найкрасивіша і дружна сім'я, всім заздрісникам на зло, зі святом вас, ви найкращі!🌹🌹🌹👏👏👏"
"Фантомас існує 😱"
"Оль, скажіть будь ласка, у Вас ніколи не виникало ідеї зробити фотосесію з чоловіком де він в ролі Фантомаса?"
"Уперше бачу) чоловіка Ольги) гарненький) харизматичний) навколо нього) розарій))) 😂👏👏❤️❤️"
Зазначимо, Ольга та Вадим одружені вже більше 16 років. Про бізнесмена Полякова не поширюється, як втім і рідко показує його в соцмережах (до цього артистка виставляла спільне фото з ним на його день народження в червні). Відомо, що Вадим набагато старше своєї коханої, а також, що він її продюсує.
Нагадаємо, що грайлива Ольга Полякова засмущала Андрія Данилка, спустивши перед ним халат.
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