Співак Філіп Кіркоров розбередив серця яскравим відео та емоційним одкровенням

Як передає Politeka.net, 53-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram "шматочок" з мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки" (заснованому на повісті Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом"). Цьому мюзиклу, який досі пам'ятають і люблять, вже 20 років. Колоритного та забавного чорта у виконанні Філіпа Бедросовича навряд чи хтось колись зможе забути (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

У підписі поп-король згадав про те, що під час зйомок познайомився зі співачкою Ані Лорак - так зародилася їх міцна дружба. Артистка зіграла в мюзиклі Оксану, яка загадала коханому Вакулі черевички в якості подарунка.

"Ось і настала найчарівніша ніч!💫 А наша "ніч" з мюзиклу #Вечоранахутореблиздиканьки воістину була незвичайною... Прем'єра на ТБ відбулася рівно 20 років тому - в 2001 році... А саме на зйомках цього фільму я познайомився з @anilorak 🌟ось так наколядували, що дружимо з тих пір міцно. А за роль чорта я через рік отримав відразу 2 нагороди «Кінотавра»... і ще... дістався приз за виконання кращої пісні «Пісня чорта». Так що гадайте, мрійте в ці святі вечори! Ваш 😈 Кіркоров!", - емоційно звернувся до публіки співак.

Ностальгуючий Філіп влаштував переполох, користувачі кинулися коментувати побачене:

"Обожнюю 😍 👍ось що значить справжній талант"

"Мій улюблений мюзикл зі знятих на свята)))) Філіп, ви тут незрівнянні!)"

"🌹 Цей мюзикл просто шедевр. ❤️Жаль шкода, більше не знімають такі проекти"

"Ніби вчора це було ......ось час летить"

"Неможливо повірити .. 20 років мюзиклу. 🔥"

"Ех мені тоді було 13 років, обожнюю цей мюзикл, казковий, ностальгія ⛄ 🎄 🌲"

"Ой, класна тоді була казка в новому форматі)"

"Підняли настрій 😂 👍 👏 "

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