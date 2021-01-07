Гумористична студія "Квартал 95" здивувала публіку проникливими словами

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці компанії в Instagram напередодні Різдва опубліковано звернення до українців.

"У цей особливий і світлий вечір з великою вдячністю хочеться згадати про все, що ми маємо, що є нашим найбільшим надбанням. Це ви, друзі, наші глядачі! Дякую за ваші щирі посмішки, за сміх, за ваше розуміння і величезну підтримку. Ми відчуваємо це, адже все, що ми робимо - це для вас і заради вас. І, якщо допускаємо помилки, то завдяки вам ми намагаємося їх виправити, і стати ще краще і ближче до свого глядача. Спасибі, що вказуєте нам на них. Ваша небайдужість - велика сила, стимул для розвитку. І зараз ми ті, хто ми є, тільки завдяки вам. Спасибі, що ви з нами!", - йдеться в заяві.

Примітно, що перед цим було опубліковано відео з різдвяною пародією на відому повість Миколи Гоголя. Номер гумористів називався "Вечори на хуторі поблизу Диканьки".

Артисти спробували привнести щось нове в культовий твір, проте, мабуть, трохи переборщили, так як українці не на жарт розлютилися.

Варто відзначити, що в комедійному ролику взяли участь такі зірки "Кварталу", як Олена Кравець (зіграла Солоху) і Юрій Ткач (роль чорта-співробітника "Бісівських авіаліній України" добре йому вдалася).

"Чи то я раніше пив більше, то чи і "Ліга", і "квартал" раніше смішніше були"; "смуток однак... Не знаю, чому в залі сміються..."; "Де гумор???"; "Вау, вони пробили днище", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, епоха "Квартал 95" закінчується, для Кошового і Кравець настають важкі часи: "Дно..."

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