Юмористическая студия "Квартал 95" удивила публику проникновенными словами

Как передает Politeka.net, на официальной страничке компании в Инстаграм накануне Рождества опубликовано обращение к украинцам.

"В этот особый и светлый вечер с большой благодарностью хочется вспомнить обо всем, что мы имеем, что является нашим самым большим достоянием. Это вы, друзья, наши зрители! Спасибо за ваши искренние улыбки, за смех, за ваше понимание и огромную поддержку. Мы чувствуем это, ведь все, что мы делаем - это для вас и ради вас. И, если допускаем ошибки, то благодаря вам мы стараемся их исправить, и стать еще лучше и ближе к своему зрителю. Спасибо, что указываете нам на них. Ваше неравнодушие - великая сила, стимул для развития. И сейчас мы те, кто мы есть, только благодаря вам. Спасибо, что вы с нами!", - говорится в заявлении.

Примечательно, что перед этим было опубликовано видео с рождественской пародией на известную повесть Николая Гоголя. Номер юмористов назывался "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Артисты попытались привнести нечто новое в культовое произведение, однако, видимо, немного переборщили, так как украинцы не на шутку разозлились.

Стоит отметить, что в комедийном ролике приняли участие такие звезды "Квартала", как Елена Кравец (сыгравшая Солоху) и Юрий Ткач (роль черта-сотрудника "Бесовских авиалиний Украины" хорошо ему удалась).

"То ли я раньше пил больше, то ли и "лига", и "квартал" раньше смешнее были"; "Грусть однако... Не знаю, отчего в зале смеются..."; "Где юмор???"; "Вау, они пробили днище", - отреагировали пользователи.

Напомним, эпоха "Квартал 95" заканчивается, для Кошевого и Кравец наступают тяжелые времена: "Дно..."

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