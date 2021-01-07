Актриса Ольга Сумська порадувала фанатів свіжими фото - і привід прекрасний
Як передає Politeka.net, 54-річна незрівнянна "Роксолана" опублікувала нові знімки в своєму мікроблозі в Instagram, показавши, як відзначає Різдво з чоловіком Віталієм Борисюком і донькою Анею.
Сім'я в повному складі вибралася в світ в колоритних нарядах. Всі троє з'явилися на заході у вишиванках, штанях і кросівках, вдало поєднуючи традиції з сучасною модою.
Зокрема, Ольга доповнила білу сорочку з червоним орнаментом чорними шкіряними брюками та спортивним взуттям на об'ємній рельєфній підошві.
На одному з кадрів всі троє тримають тарілку з традиційною для свята стравою - кутею. Сумська навіть встигла зачерпнути.
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"🎄Різдво в кращих українських традиціях! 💛 💙Друзі, смачна кутя! 🍚Гарного, святкового настрою, миру, любові, радості кожній родині! ❤️З Різдвом! 🙏",- йдеться в підписі.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Кутя, мабуть смачна?👍"
"Віталій співає класно!!!"
"😍які ви всі розкішні в цих сорочках..."
"Дочка ще та красуня! 🔥"
"Талановита сім'я! Завжди приємно спостерігати як ви святкуєте свята! Найголовніше, не "зазвєздились" та ділитеся з людьми прекрасними моментами свого життя!"
"Ви найчарівніша представниця наших традицій!"
Раніше ми повідомляли, Сумська розкрила рецепт ідеальної куті. Так, в зварену пшеницю (можна замінити булгуром, рисом) актриса додає запарені сухофрукти і волоські горіхи, а також мед.
"Секретний інгредієнт: додайте до куті трохи цукатів і ложку коньяку для аромату", - звучить апетитно.
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