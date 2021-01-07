Відома українська співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників, показавши сім'ю в повному складі На Різдво
Як розповідає Politeka, фотографією красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Моя дорога родина нарешті зібралася разом і приїхала до бабулички❤ ️ ❤️❤️ всіх з Різдвом", - йдеться у підписі.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії можна помітити схудлу Гросу з бабусею та іншими родичами, які зібралися на свято. При цьому знаменитість залишила геітку-село Білоусівка в Черкаській області.
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"Красиве фото", "Не вистачає Ірини Білик", "молодець, Алінка! Я теж сьогодні був у бабусі", "твоя бабуся живе в Чернівцях?", "ось це сім'я велика. Це справжнє щастя, мати стільки родичів", - пишуть її шанувальники.
Як ми повідомляли до цього, співачка Аліна Гросу заінтригувала фігурою на новорічному виступі
Для виступу Аліна Гросу вибрала вельми ефектний образ. Співачка була одягнена в латексний плащ яскравого червоного кольору. Образ доповнювали червоні чобітки. На голові в Аліни був тугий хвостик, який не відволікав увагу від вбрання. Разом з Аліною на сцені танцював спекотний красень, який надав пікантності номеру.
Нагадаємо, що задоволена собою Аліна Гросу викликала бурю несподіваним сюрпризом.
Як повідомляла Politeka, грайлива Аліна Гросу знайшла заміну колишньому чоловікові й схвилювала витівками на курорті.
Також Politeka писала, що Аліна Гросу з немовлям на руках приголомшила зізнанням.