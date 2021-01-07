Известная украинская певица Алина Гросу удивила поклонников, показав семью в полном составе на Рождество

Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя на странице в Instagram.

«Моя дорогая семья наконец-то собралась вместе и приехала к бабуличке❤️❤️❤️ Всех с Рождеством», - говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованной фотографии можно заметить похудевшую Гросу с бабушкой и другими родственниками, которые собрались на праздник. При этом знаменитость оставила геометку – село Белоусовка в Черкасской области.

«Красивое фото», «Прекрасные. Не хватает Ирины Билык )))))», «молодец, Алинка! Я тоже сегодня был у бабушки», «твоя бабушка живет в Черновцах?», «вот это семья большая. Это настоящее счастье, иметь столько родственников», - пишут ее поклонники.

Как мы сообщали до этого, певица Алина Гросу заинтриговала фигурой на новогоднем выступлении

Для выступления Алина Гросу выбрала весьма эффектный образ. Певица была одета в латексный плащ яркого красного цвета. Образ дополняли красные сапожки. На голове у Алины был тугой хвостик, который не отвлекал внимание от наряда. Вместе с Алиной на сцене танцевал знойный красавчик, который придал пикантности номеру.

Напомним, что довольная собой Алина Гросу вызвала бурю неожиданным сюрпризом.

Как сообщала Politeka, игривая Алина Гросу нашла замену бывшему мужу и взволновала шалостями на курорте.

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