Відома супермодель Келлі Гейл, ангел бренду Victoria's Secret, вразила розкішною фігурою в напівпрозорому купальнику

Як розповідає Politeka, відповідні кадри знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

Так, красуня зараз відпочиває на морі, тому попросила свою подругу нанести на ноги сонцезахисний крем. Сама Гейл при цьому демонструє розкішну фігуру в напівпрозорому купальнику, грайливо поглядаючи в кадр.

На іншому ролику Гейл показує, як вони з тією ж подругою підійшли до пляжу. Однак остання з незрозумілих причин почала ховатися від камери, поки модель добродушно сміялася і водила камерою.

Шанувальників Гейл вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, опублікувавши кадри в каруселі Сторіс. Самі ролики знаменитість ніяк не підписувала.

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Красуня виставила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото і показала, як проводить час в екзотичній країні.

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