Відома супермодель Келлі Гейл, ангел бренду Victoria's Secret, вразила розкішною фігурою в напівпрозорому купальнику
Як розповідає Politeka, відповідні кадри знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
Так, красуня зараз відпочиває на морі, тому попросила свою подругу нанести на ноги сонцезахисний крем. Сама Гейл при цьому демонструє розкішну фігуру в напівпрозорому купальнику, грайливо поглядаючи в кадр.
На іншому ролику Гейл показує, як вони з тією ж подругою підійшли до пляжу. Однак остання з незрозумілих причин почала ховатися від камери, поки модель добродушно сміялася і водила камерою.
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Шанувальників Гейл вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, опублікувавши кадри в каруселі Сторіс. Самі ролики знаменитість ніяк не підписувала.
До цього ми розповідали, що знаменита модель Келлі Гейл і бренду Victoria's Secret вразила спокусливим видом на березі моря
Красуня виставила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото і показала, як проводить час в екзотичній країні.
Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret полонила видом в міні-бікіні, зробивши акцент на головному: "затьмарила Сонце!"
А ще Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret продемонструвала бездоганне тіло в міні-бікіні й вузькому топіку
Також Politeka повідомляла, що бездоганна Келлі Гейл з Victoria's Secret в бікіні зайнялася розтяжкою на камеру