З українською телеведучою Ольгою Фреймут на Різдво сталося справжнє диво

Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку телеведучої в Instagram.

Історія сталася з Фреймут в 2017 році.

"На гірськолижному курорті в Шамоні. Ми з чоловіком в готельному номері біля каміна про щось мовчали. Тоді я була на перших місяцях вагітна. Його рука на моєму животику. І раптом наша донечка зарухалася! Боже благословення спогадом на все життя", - йдеться у повідомленні.

Розповідь супроводжує знімом, на якому Фреймут відображена в обнімку з чоловіком.

Також наголошується, що пропозицію майбутній чоловік їй також зробив на Різдво.

Як відомо, у Ольги Фреймут три дитини.

Старша 14-річна Злата Мітчелл з'явилася на світ від чоловіка, з яким Ольга Фреймут перебувала у відносинах, коли стажувалася в Лондоні.

Пізніше зірка народила сина Валерія 8 травня 2016 року. Через рік, 29 червня 2017 року, вона народила другу дочку Євдокію.

Батьком дітей став гендиректор "Нового каналу" Володимир Локотко. Відносини між майбутньою парою почалися в квітні 2015, після візиту Фреймут на могилу Габріель Шанель в Швейцарії.

Нагадаємо, що Фреймут почала повчати українок, вразивши заявою про трагедію: "подивіться, яка ви? Нікчема....".

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