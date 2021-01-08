С украинской телеведущей Ольгой Фреймут в Рождество произошо настоящее чудо
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страницу телеведущей в Инстаграм.
История произошла с Фреймут в 2017 году.
«На горнолыжном курорте в Шамони. Мы с мужем в гостиничном номере у камина о чем-то молчали. Тогда я была на первых месяцах беременна Дунечкой. Его рука на моем животике. И вдруг наша доченька зашевелилась! Божье благословение воспоминанием на всю жизнь», - говорится в фообщении.
Рассказ сопровождает снимом, на котором Фреймут запечатлена в обнимку с мужем.
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Также отмечается, что предложение будущий супруг ей также сделал на Рождество.
Как известно, у Ольги Фреймут три ребенка.
Старшая 14-летняя Злата Митчелл появилась на свет от мужчины, с которым Ольга Фреймут состояла в отношениях, когда стажировалась в Лондоне.
Позже звезда родила сына Валерия 8 мая 2016 года. Через год, 29 июня 2017 года, она родила вторую дочь Евдокию.
Отцом детей стал гендиректор "Нового канала" Владимир Локотко. Отношения между будущей парой начались в апреле 2015, после визита Фреймут на могилу Габриэль Шанель в Швейцарии.
Напомним, что Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии: "Посмотрите, какая вы? Хлюпик....".
Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут принялась учить жизни украинцев, красноречивые кадры: «Едим только то, что…».
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