С украинской телеведущей Ольгой Фреймут в Рождество произошо настоящее чудо

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страницу телеведущей в Инстаграм.

История произошла с Фреймут в 2017 году.

«На горнолыжном курорте в Шамони. Мы с мужем в гостиничном номере у камина о чем-то молчали. Тогда я была на первых месяцах беременна Дунечкой. Его рука на моем животике. И вдруг наша доченька зашевелилась! Божье благословение воспоминанием на всю жизнь», - говорится в фообщении.

Рассказ сопровождает снимом, на котором Фреймут запечатлена в обнимку с мужем.

Также отмечается, что предложение будущий супруг ей также сделал на Рождество.

Как известно, у Ольги Фреймут три ребенка.

Старшая 14-летняя Злата Митчелл появилась на свет от мужчины, с которым Ольга Фреймут состояла в отношениях, когда стажировалась в Лондоне.

Позже звезда родила сына Валерия 8 мая 2016 года. Через год, 29 июня 2017 года, она родила вторую дочь Евдокию.

Отцом детей стал гендиректор "Нового канала" Владимир Локотко. Отношения между будущей парой начались в апреле 2015, после визита Фреймут на могилу Габриэль Шанель в Швейцарии.

Напомним, что Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии: "Посмотрите, какая вы? Хлюпик....".

Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут принялась учить жизни украинцев, красноречивые кадры: «Едим только то, что…».

Также Politeka писала, что скандальная Фреймут взялась за старое, всполошив сеть играми с популярным красавцем: «Нормальная баба, чё вы?».