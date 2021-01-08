Телеведуча і співачка Ольга Бузова разом зі своїм бойфрендом, Давою, відпочиває на Мальдівах, де обидва зважилися на весілля

Ольга Бузова вже більше року зустрічається з блогером Давой Манукяном, передає Politeka.net. Зараз пара відпочиває в теплих краях, звідки ділиться яскравими знімками.

Цього разу закохані зуміли здивувати, адже їх помітили на пляжі під час "весілля". Бузова з коханим виглядали дуже щасливими, а співачка навіть засвітила колечко на пальці.

У мережі тут же стали обговорювати гарячу тему. Люди припускають, що зареєстрований на Мальдівах шлюб вважається недійсним, а деякі навіть припустили, що артистка з блогером лише хочуть "похайпиться" на темі. Інші ж запевняють, що це фотошоп.

"Спочатку блогер пожартував в Instagram про швидке весілля з коханою🥰, а тепер вже обмінявся з Ольгою кільцями (цікаво, обручками?)- в Мережу потрапили фото з їх маленького свята 👀

Правда, не всім віриться в те, що зірки дійсно одружилися — оскільки церемонія пройшла на Мальдівах, швидше за все обряд обміну кільцями не має ніякої юридичної сили", - йдеться в повідомленні однієї з популярних груп.

За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Дава вилитий Генка Букін) а за Олю я рада 🤗", "Фотошоп якийсь, просто привітання на Мальдівах, приробили якийсь папірець і пів пальця!", "Якщо це правда то нехай будуть щасливі ☺❤️❤️", "Папірець ніби прифотошопили 🤔", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, змінилася Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.

Також Politeka повідомляла, що Бузова після закриття "Дом-2" ошелешила видом на межі сліз, не витримав навіть коханець.