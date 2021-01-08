Відома українська співачка Настя Каменських вирушила у відпустку кілька днів тому, звідки ділиться стильними кадрами

Як стало відомо кілька годин тому, відразу після Різдва Потап і Настя Каменських вирішили відправитися у відпустку на Мальдіви. У своїх Сторісах Настя розповіла, як проходив її переліт, як вони добиралися до свого райського куточка і як будуть проводити час.

Після цього Настя вирішила поділитися кількома пляжними фото в новому чорному купальнику без принтів і заодно покрасуватися природним чином без макіяжу і прикрас. Схоже, Каменських навіть в 30-градусну спеку відчуває себе відмінно і насолоджується з чоловіком ідеальним місцем бля відпочинку.

Шанувальники ж вирішили звернути увагу під постом в Instagram на сам зовнішній вигляд зірки, яка підкреслила схудлу фігуру завдяки новому образу:

"Окуляри, купальник і сланці з Аліекспресса?;- ) 😂Відмінна фігура👍; знову поправилася або вагітна?; Форма супер! Яка спортивна і піддягнута фігурка! Настя, ви надихаєте!!!😻 ; Обожнюю!! Як вона так схудла !!!; Потап не злиться ?; Потапу пощастило.Він сам домігся свою принцесу!; Прекрасна🔥; Настя Ви прекрасні!!! 👍❤».

Раніше Настя Каменських показала себе після прильоту на море. На фото красуня здалася в блакитному купальнику. Занадто маленький ліф сильно притиснув груди Насті, а образ дівчина доповнила квіточкою у вусі.

Зірка в руках тримала келих шампанського, позуючи на пляжі в жаркій країні. Кадр вийшов ніжним і сонячним, адже видно, що Настя дісталася до моря і щаслива у відпустці. "Обличчя відпустки", - написала зірка.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків за 8 хвилин і написали безліч коментарів.

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