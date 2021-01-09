Курс валют в Україні 9 січня змусить громадян зрадіти, оскільки національна валюта атакує «вічнозелений»

Таким є прогноз фахівців, передає Politeka.

Зокрема, американський "вічнозелений" з Бенджаміном Франкліном після затяжних вихідних завалиться. Гривня "відкусить" 0,1181 копійку. Це вже не перший день, коли гривня розтрощує американську "гордість".

А ось європейська валюта навпаки, продовжить набирати обертів. Очікується, що курс підніметься на 0,063 копійки.

Курс валют в Україні на 9 січня:

Долар – 28,4028 грн;

Євро - 34,846 грн.

Зосередить свою увагу Українська Гривня на російському "дерев'яному". Очікується, що за нього доведеться віддати 0,37 копійок.

Нагадаємо, лідер серед криптовалют біткоїн оновив історичний максимум, перевищивши сумарний обсяг ф'ючерсів на 100 мільярдів доларів. Дана цифра є новим історичним максимум для новоспеченої валюти.

Найбільше обсягів припадає на Binance Futures, в портфелі якої договорів на 31,8 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що курс долара може рвонути ще до Нового року, НБУ попередив українців: «є рекордним...».

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