Супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret вразила розкішною фігурою, покрутившись на пляжі в крихітному купальнику
Як розповідає Politeka, відповідні кадри були опубліковані в Instagram красуні.
Так, на знімках Олівейра постає перед камерою в одному купальнику, показавши шанувальникам досконалі вигини. На задньому тлі можна помітити безкрає небо, гори та ідеальне море. Особа красуні доповнюють жовті окуляри й браслет.
Сама Жизель не соромиться демонструвати достоїнства фігури, знімаючись на камеру в різних позах. Самі фотографії не були як-небудь підписані, проте її шанувальники прийшли в» дикий " захват.
"Вау, які пагорби позаду тебе. Я б сходив", "Божественна Жизель!", "магічна", "струнка красуня", "справжній ангел", "ти ідеал", "бездоганно виглядаєш", "ось це види, не можу відірвати очей", - пишуть вони.
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Уточнимо, що зараз супермодель відпочиває в американському Капалуа, що на Гаваях.
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