Супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret вразила розкішною фігурою, покрутившись на пляжі в крихітному купальнику

Як розповідає Politeka, відповідні кадри були опубліковані в Instagram красуні.

Так, на знімках Олівейра постає перед камерою в одному купальнику, показавши шанувальникам досконалі вигини. На задньому тлі можна помітити безкрає небо, гори та ідеальне море. Особа красуні доповнюють жовті окуляри й браслет.

Сама Жизель не соромиться демонструвати достоїнства фігури, знімаючись на камеру в різних позах. Самі фотографії не були як-небудь підписані, проте її шанувальники прийшли в» дикий " захват.

"Вау, які пагорби позаду тебе. Я б сходив", "Божественна Жизель!", "магічна", "струнка красуня", "справжній ангел", "ти ідеал", "бездоганно виглядаєш", "ось це види, не можу відірвати очей", - пишуть вони.

Уточнимо, що зараз супермодель відпочиває в американському Капалуа, що на Гаваях.

До цього ми розповідали, що модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret підкорила фанатів, показавши бездоганну фігуру в мокрому купальнику

Нагадавши, томна брюнетка з Victoria's Secret відчинила піджак, заманюючи виглядом

А ще Politeka писала, що пекуча брюнетка з Victoria's Secret посвітила пружним "персиком" в стрингах

Також Politeka повідомляла, що бразильська красуня з Victoria's Secret в сміливому вбранні змусила милуватися собою