Відома українська співачка MARUV посвітила бездоганними "талантами", влаштувавши запальний танець в міні-шортах

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в TikTok.

Так, на опублікованих кадрах MARUV в облягаючому гольфі і міні-шортах виконує запальний танець, демонструючи достоїнства фігури у всій красі. Все це відбувається під красиву музику, проте сама дівчина вирішила кадри ніяк не підписувати.

Попри це, її шанувальники прийшли в неймовірний захват від побаченого.

"Аня, тобі є, що показати! Вмієш це робити, супер", "ти прямо топова дівчина і дуже добре себе показуєш", "шикарна", "як же я чекав, коли Аня знову запише відео під цей звук", "А навіщо взагалі ці шорти", "богиня", "неймовірно красива", - пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, українська співачка MARUV (Анна Корсун) похвалилася апетитною фігуркою в оригінальному купальнику

У себе в Instagram співачка опублікувала кілька свіжих фото в купальнику. MARUV постала в новому для себе образі. На голові у неї красувалася копиця білого волосся.

Нагадаємо, що MARUV молить українців про допомогу, на кону життя.

Як повідомляла Politeka, скандальну MARUV в мокрому купальнику відшльопали в басейні, кадри не для слабаків.

Також Politeka писала, що MARUV в прозорому вбранні розставила ноги, прикувавши погляди до самого апетитного.