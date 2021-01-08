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Супермодель Алессандра Амбросіо, яка є ангелом Victoria's Secret, змусила милуватися шанувальників бездоганною фігурою, задерши сукню

Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Тропіки", - коротко йдеться в підписі до кадрів.

Уточнимо, що на фото можна помітити Амбросіо в сукні, яке знаменитість вирішила елегантно задерти й показати гладкі та бездоганні форми.

"Затьмарила Сонце!", "божественний вигляд", "виглядаєш на все що", "О, боже мій. Ти просто досконалість", "ти фантастично виглядаєш", "розкішний вигляд", "дуже і дуже красиво!",- пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що бразильська модель Алессандра Амбросіо з Victoria's Secret порадувала фанатів "смачним" образом

Алессандра з розпущеним і злегка розпатланим волоссям, в сонцезахисних окулярах і накинутому на плечі персиковому парео виглянула на веранду ресторану, покрутившись перед камерою. Модель відставила ручку, відчинивши парео, і блиснула засмаглими принадами-прямо райську насолоду.

Нагадавши, зірка Victoria's Secret задерла ніжку в зухвалому міні.

Також Politeka писала, що зірка з Victoria's Secret блиснула випираючими формами з бікіні.

А ще Politeka повідомляла, що зірка Victoria's Secret грайливо розставила ніжки в мініатюрному бікіні.