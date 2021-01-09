Співачка Ані Лорак сколихнула публіку "смачним" образом

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжий кадр у "сторіз" в Instagram, на якому постала в спокусливому вигляді.

Так, гаряча брюнетка з кучерявою укладкою позувала навпроти дзеркала, повершившись до нього спиною, а до камери обличчям - показавши себе, таким чином, відразу у всіх ракурсах.

З одягу на Кароліні був тільки приталений піджак світлого відтінку, з пікантним v-подібним вирізом, що підкреслив її пишний бюст. Тканина ледве-ледве прикривала її "п'яту точку", тим самим співачка ефектно продемонструвала ніжки - не дарма артистка довгий час відточувала фігурку в спортзалі, вимотуючи себе важкими тренуваннями.

Крім того, розкішний лук доповнили кремові туфлі на високих підборах.

Лорак поставила руку на пояс, виставивши одну ніжку вперед і "погравши" на камеру стегнами. Зірка злегка підкинула підборіддя, млосно відкривши рот. Соковите фото розбурхує фантазію.

Варто відзначити, нещодавно Кароліна заявляла, що має намір "розпрощатися" з набраними за карантин зайвими кілограмами. За словами співачки, вона собі суворо заборонила що-небудь їсти після сьомої години вечора.

"Я, зізнаюся чесно, набрала зайві кілограми за час самоізоляції. Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник ж поруч...", - скаржилася Лорак.

Раніше ми повідомляли, Лорак розбередила серця своїх шанувальників, виставивши кадри з легендарного мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки", який вийшов в далекому 2001 році. На кадрах співачка, яка зіграла Оксану, заспівала разом з дуетом з "ВІА Гри" - Оленою Вінницькою та Надією Мейхер.

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