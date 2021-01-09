Певица Ани Лорак всколыхнула публику "вкусным" образом

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном виде.

Так, горячая брюнетка с кучерявой укладкой позировала напротив зеркала, повершувшись к нему спиной, а к камере лицом - показав себя, таким образом, сразу во всех ракурсах.

Из одежды на Каролине был только приталенный пиджак светлого оттенка, с пикантным v-образным вырезом, подчеркнувшим ее пышный бюст. Ткань еле-еле прикрывала ее "пятую точку", тем самым певица эффектно продемонстрировала ножки - не зря артистка долгое время оттачивала фигурку в спортзале, изматывая себя тяжелыми тренировками.

Кроме того, роскошный лук дополнили кремовые туфли на высоком каблуке.

Лорак поставила руку на пояс, выставив одну ножку вперед и "поиграв" на камеру бедарами. Звезда слегка вскинула подбородок, томно приоткрыв рот. Сочное фото будоражит фантазию.

Стоит отметить, недавно Каролина заявляла, что намерена "распрощаться" с набранными за карантин лишними килограммами. По словам певицы, она себе строго настрого запретила что-либо есть после семи часов вечера.

"Я, признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции. Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом...", - жаловалась Лорак.

Ранее мы сообщали, Лорак разбередила сердца своих поклонников, выставив кадры из легендарного мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", который вышел в далеком 2001 году. На кадрах певица, сыгравшая Оксану, спела вместе с дуэтом из "ВИА Гры" - Аленой Винницкой и Надеждой Мейхер.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

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