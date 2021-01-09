Українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася кадрами з відпочинку
Як передає Politeka.net, нові знімки з'явилися на Instagram-сторінці колишнього "Ревізора" і учасниці проекту"Танці з зірками".
Багато українських зірок вважали за краще відзначити Новий рік і провести новорічні канікули в теплих краях і на засніжених курортах. Фреймут також не стала винятком.
На опублікованому кадрі телеведуча постала в ніжній сукні, дегустуючи десерти на березі моря.
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Крім того, Ольга поділилася неймовірними кадрами з райського узбережжя, де знаходиться в компанії рідних.
"Добрий ранок. Ось вам море і гарного настрою", - поділилася телеведуча.
Раніше Ольга поділилася фото, на якому позувала поруч зі своїм чоловіком – 44-річним Володимиром Локотко. На задньому тлі можна помітити новорічну ялинку. Пара виглядала дуже природною і щасливою.
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