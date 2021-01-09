Українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, нові знімки з'явилися на Instagram-сторінці колишнього "Ревізора" і учасниці проекту"Танці з зірками".

Багато українських зірок вважали за краще відзначити Новий рік і провести новорічні канікули в теплих краях і на засніжених курортах. Фреймут також не стала винятком.

На опублікованому кадрі телеведуча постала в ніжній сукні, дегустуючи десерти на березі моря.

Крім того, Ольга поділилася неймовірними кадрами з райського узбережжя, де знаходиться в компанії рідних.

"Добрий ранок. Ось вам море і гарного настрою", - поділилася телеведуча.





Раніше Ольга поділилася фото, на якому позувала поруч зі своїм чоловіком – 44-річним Володимиром Локотко. На задньому тлі можна помітити новорічну ялинку. Пара виглядала дуже природною і щасливою.

Нагадаємо, зблідла Фреймут вперше зізналася, як пережила провал на "Танцях з зірками" та інші поразки: "я помилялася..."

Як повідомляла Politeka, 14-річну доньку Ольги Фреймут довели, дівчинка вразила вчинком: "бридко..."

Також Politeka писала, що Фреймут поділилася найпотаємнішим в її житті, кадри розчулюють: "вчуся…»