Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, новые снимки появились на Instagram-страничке бывшего "Ревизора" и участницы проекта "Танці з зірками".

Многие украинские звезды предпочли отметить Новый год и провести новогодние каникулы в теплых краях и на заснеженных курортах. Фреймут также не стала исключением.

На опубликованном кадре телеведущая предстала в нежном платье, дегустируя десерты на берегу моря.

Кроме того, Ольга поделилась невероятными кадрами с райского побережья, где находится в компании родных.

"Доброе утро. Вот вам море и хорошего настроения", - поделилась телеведущая.





Ранее Ольга поделилась фото, на котором позировала рядом со своим мужем – 44-летним Владимиром Локотко. На заднем фоне можно заметить новогоднюю елку. Пара выглядела очень естественной и счастливой.

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