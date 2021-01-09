Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась кадрами с отдыха
Как передает Politeka.net, новые снимки появились на Instagram-страничке бывшего "Ревизора" и участницы проекта "Танці з зірками".
Многие украинские звезды предпочли отметить Новый год и провести новогодние каникулы в теплых краях и на заснеженных курортах. Фреймут также не стала исключением.
На опубликованном кадре телеведущая предстала в нежном платье, дегустируя десерты на берегу моря.
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Кроме того, Ольга поделилась невероятными кадрами с райского побережья, где находится в компании родных.
"Доброе утро. Вот вам море и хорошего настроения", - поделилась телеведущая.
Ранее Ольга поделилась фото, на котором позировала рядом со своим мужем – 44-летним Владимиром Локотко. На заднем фоне можно заметить новогоднюю елку. Пара выглядела очень естественной и счастливой.
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