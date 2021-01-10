Екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася одним з кращих образів зі свого нового кліпу

Надя вирішила розповісти, що з моменту прем'єри кліпу "Gorit", ролик вже набрав понад 15 млн переглядів в YouTube. Про своє досягнення Надя Дорофєєва повідомила на своїй сторінці в Instagram. Варто відзначити, що після першого ж дня презентації, в мережі стався скандал. А потім ще один, пов'язаний з плагіатом.

Як з'ясувалося, перша причина гніву користувачів мережі виявилася через місце зйомок відеороботи-однією з локацій був обраний міст над алеєю Небесної Сотні — місце загибелі багатьох десятків людей під час Революції Гідності. Це обурило фанатів і продюсеру Потапу навіть довелося принести свої публічні вибачення.

Друга хвиля обговорення була пов'язана з тим, що Надю звинуватили в копіюванні приспіву пісні Mathematics британської співачки Вікторії Гескет. Втім, це не завадило набрати 15 мільйонів переглядів сольному кліпу Дорофєєвої, з чим вона привітала відданих фанатів і опублікувала фото, еа якому позувала без білизни в костюмі з сіточки.

"І далі тільки більше ♥️; пісня продовжує розривати весь світ !!🔥 ♥ ️ ; Вітаю! Ти найкраща😍 🍸 🎉; ти заслужила♥️!Далі більше🥳! Найкраща♥️; клас ❤️; Ееееее Поздравляем вітаємо уверена впевнена, що це не межа!✨ ❤ ️ ; ти заслужила♥️; найкраща🙏❤; відмінно 👌; якщо горіти, то тільки до кінця🤟 🏻 🔥; замало буде, потрібно більше».

Не так давно Надя представила свою першу сольну пісню» горить", кліп на яку викликав чималий ажіотаж в мережі. Дівчина не тільки спробувала щось нове і змінила стиль, але також мова зайшла і про її імідж в цілому.

Так, Надя вирішила поекспериментувати з нарядами і вибрала досить відверті Комбінезони, Спідниці і кофтинки з вирізами. Шанувальники в свою чергу вирішили поділитися добіркою у відео-вирізками зі зйомок з кращими, на їхню думку, образами знаменитості.

Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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