Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась одним из лучших образов из своего нового клипа

Надя решила рассказать, что с момента премьеры клипа «Gorit», ролик уже набрал более 15 млн просмотров в YouTube. Об своем достижении Надя Дорофеева сообщила на своей странице в Инстаграм. Стоит отметить, что после первого же дня презентации, в сети случился скандал. А затем еще один, связанный с плагиатом.

Как выяснилось, первая причина гнева пользователей сети оказалась из-за места съемок видеоработы – одной из локаций был выбран мост над Аллеей Небесной сотни — место гибели многих десятков людей во время Революции Достоинства. Это возмутило фанатов и продюсеру Потапу даже пришлось принести свои публичные извинения.

Вторая волна обсуждения была связана с тем, что Надю обвинили в копировании припева песни Mathematics британской певицы Виктории Гескет. Впрочем, это не помешало набрать 15 миллионов просмотров сольному клипу Дорофеевой, с чем она поздравила преданных фанатов и опубликовала фото, еа котором позировала без белья в костюме из сеточки.

«И дальше только больше ♥️; Песня продолжает разрывать весь мир !!🔥♥️; Поздравляю! Ты лучшая 😍🍸🎉; Ты заслужила♥️!Дальше больше🥳! Лучшая♥️; Класс ❤️; Ееееее🔥 Поздравляем🥰 уверена, что это не предел!✨❤️; ты заслужила♥️; Лучшая🙏❤; Отлично 👌; Если гореть, то только до конца 🤟🏻🔥; маловато будет, нужно больше».

Не так давно Надя представила свою первую сольную песню «Горит», клип на которую вызвал немалый ажиотаж в сети. Девушка не только попробовала что-то новое и сменила стиль, но также речь зашла и о ее имидже в целом.

Так, Надя решила поэкспериментировать с нарядами и выбрала довольно откровенные комбинезоны, юбки и кофточки с вырезами. Поклонники в свою очередь решили поделиться подборкой в видео – вырезками из съемок с лучшими, по их мнению, образами знаменитости.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

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