ПриватБанк розчарував клієнтів, відмовивши в популярній послузі

Як передає Politeka.net, про це йдеться в новому відгуку на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

Обурена клієнтка залишила скаргу, в якій розповіла деталі претензії. За її словами, ПриватБанк без пояснення причин відмовив у перевипуску пенсійної картки, на яку надходила державна допомога дитині у зв'язку з втратою годувальника.

"Закінчився термін дії картки на виплату

соціальної пенсії по втраті годувальника на дитину. При зверненні до відділення отримала відмову в перевипуску. Без пояснення причин. Замовила кредитну історію, яку ПриватБанк надіслав мені на електронну адресу. Ніякого порушення ні на один день немає, і не тільки в цьому банку, а взагалі за всю кредитну історію. Працюю на державній службі, моя зарплата захищена державою. Хочу зрозуміти, в чому причина дискримінації у ставленні до мене. Тим більше що це дитячі виплати по втраті годувальника", - йдеться в повідомленні.

У ПриватБанку прокмментували ситуацію черговою фразою, що, нібито, детально розглядають дане питання. В цей час українці, яка поскаржилася, радять змінити банк.

"Краще оформіть в іншому банку і не парьтеся. Бюджетники для банку - це нелюди. З них нічого не візьмеш", - прокоментував один з користувачів.

Раніше ми повідомляли, в іншій опублікованій претензії клієнт висловив невдоволення тим, що ПриватБанк несподівано заблокував всі карти - через якісь шахрайські дії.

"Пізніше мені передзвонили і сказали, що банк розірвав зі мною договір в односторонньому порядку... Обов'язкові платежі робив вчасно. При чому сказали, що карти, нібито на поповнення доступні", - йдеться в повідомленні.

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