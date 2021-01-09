Німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла в серіалі «Величне століття» Хюррем Султан, народила дитину
Кадрами щасливої події вона поділилася у себе в Instagram, показавши немовля, передає Politeka.net
Артистка повідомила що народила дочку 8 січня і розмістила досить відверті фотографії з пологового будинку. На одному зі знімків артистка прикладає дитину до грудей, на інших тримає в руках.
"Моя дорога Лілі Коі ... ЛАРА Джеміма, тато і я так раді вітати Вас в нашій родині 💕 Ми так щасливі і щасливі, що ти приєдналися до нас ",- написала Мер'єм.
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За десять хвилин знімки лайкнули понад 70 тисяч осіб.
Фанати прийшли в невимовний захват від побаченого. Вони закидали знаменитість привітаннями.
"Будьте щасливі😍 🌷 🌷 🌷", "ура"," від щирого серця вітаємо", " Привітання Ласкаво просимо, Малятко 😌", - пишуть в мережі.
До слова, актриса давно зізналася у вагітності, проте ретельно приховувала животик, публікуючи архівні знімки, портрети, а також фото в мішкуватому одязі. Однак напередодні пологів Мер'єм опублікувала досить відвертий кадр, на який вирішуються не всі зіркові мами.
Нагадаємо, що Узерлі з "чудового століття" в Королівській накидці вперше показала кругленький животик
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