Німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла в серіалі «Величне століття» Хюррем Султан, народила дитину

Кадрами щасливої події вона поділилася у себе в Instagram, показавши немовля, передає Politeka.net

Артистка повідомила що народила дочку 8 січня і розмістила досить відверті фотографії з пологового будинку. На одному зі знімків артистка прикладає дитину до грудей, на інших тримає в руках.

"Моя дорога Лілі Коі ... ЛАРА Джеміма, тато і я так раді вітати Вас в нашій родині 💕 Ми так щасливі і щасливі, що ти приєдналися до нас ",- написала Мер'єм.

За десять хвилин знімки лайкнули понад 70 тисяч осіб.

Фанати прийшли в невимовний захват від побаченого. Вони закидали знаменитість привітаннями.

"Будьте щасливі😍 🌷 🌷 🌷", "ура"," від щирого серця вітаємо", " Привітання Ласкаво просимо, Малятко 😌", - пишуть в мережі.

До слова, актриса давно зізналася у вагітності, проте ретельно приховувала животик, публікуючи архівні знімки, портрети, а також фото в мішкуватому одязі. Однак напередодні пологів Мер'єм опублікувала досить відвертий кадр, на який вирішуються не всі зіркові мами.

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