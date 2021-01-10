Співачка Настя Каменських розпалила публіку спокусливим образом

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала в коротенькому міні-платті білого кольору з напівпрозорими вставками.

Так, на одному з кадрів, Настя, яка зараз на відпочинку з чоловіком, репером Потапом в одній з тропічних країн, позувала навпроти дзеркала. Співачка пококетувала на камеру, задерши ніжку і блиснувши апетитною красою. Кучерява красуня в сонцезахисних окулярах здивувала зухвалою позою, поставивши руку на пояс і трохи вигнувши спинку.

Примітно, що слідом за цим Каменських опублікувала менш пафосні кадри, на яких її потайки зняв Потап.

Так, чоловік артистки, знімаючи звідкись з кущів, наблизив камеру і показав Настю справжню. Дівчина танцювала, мабуть, перед дзеркалом з гребінцем в руці. Помітивши, що за нею підглядають з камерою, артистка трохи засмущалася і з посмішкою запитала: "Ти мене знімаєш?". Вийшло вельми забавно.

Каменських активно ділиться з шанувальниками кадрами зі свого фантастичного відпочиноку. Дівчина не приховує своєї радості. Раніше вона виставляла фото, на якому ефектно зіграла здивування від навколишньої краси. Настя в романтичному образі прикрила рот долонями, блиснувши пружними ніжками в міні-спідниці. Все це відбувалося на пляжі в момент заходу сонця.

"Ми мріємо виїхати до моря, щоб побачити яскраві фарби неба і води, відчути на губах солене морське повітря й стати трішки щасливішими", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, Каменських вбила наповал пікантною позою і відвертим зізнанням, Потап оцінить: "як нам пощастило...".

Також Politeka писала, що грайлива Каменських вбралася в латекс і спокусила не тільки поглядом: "Ох, пощастило Потапу!».