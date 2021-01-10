Певица Настя Каменских разгорячила публику соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в коротеньком мини-платье белого цвета с полупрозрачными вставками.

Так, на одном из кадров, Настя, которая сейчас на отдыхе с мужем, рэпером Потапом в одной из тропических стран, позировала напротив зеркала. Певица пококетничала на камеру, задрав ножку и блеснув аппетитной красотой. Кучерявая красотка в солнцезащитных очках удивила дерзкой позой, поставив руку на пояс и немного выгнув спинку.

Примечательно, что следом за этим Каменских опубликовала менее пафосные кадры, на которых ее тайком заснял Потап.

Так, муж артистки, снимая откуда-то из кустов, приблизил камеру и показал Настю настоящую. Девушка танцевала, видимо, перед зеркалом с расческой в руке. Заметив, что за ней подглядывают с камерой, артистка немного засмущалась и с улыбкой спросила: "Ты меня снимаешь?". Вышло весьма забавно.

Каменских активно делится с поклонниками кадрами со своего фантастического отдыха. Девушка не скрывает своей радости. Ранее она выставляла фото, на котором эффектно сыграла изумление от окружающей красоты. Настя в романтическом образе прикрыла рот ладонями, блеснув упруними ножками в мини-юбке. Все это происходило на пляже в момент заката.

"Мы мечтаем уехать к морю, чтобы увидеть яркие краски неба и воды, почувствовать на губах соленый морской воздух и стать чуточку счастливее", - говорится в подписи.

Напомним, Каменских сразила наповал пикантной позой и откровенным признанием, Потап оценит: "Как нам повезло...".

Также Politeka писала, что игривая Каменских облачилась в латекс и соблазнила не только взглядом: «Ох, повезло Потапу!».