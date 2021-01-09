Украинский продюсер Потап поделился чувствами к своей жене Насте Каменских, которые вспыхнули с новой силой на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, в средине зимы звездная пара улетела отдыхать в жаркие края. Знаменитый рэпер выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" совместные фото с возлюбленной, сделанные на берегу моря.

Курортный образ Алексея Потапенко (настоящее имя) составила синяя футболка типа "поло", белые шорты до колен и синие сланцы, а Настя Каменских вышла на прогулку в длинном топе в разноцветный "горошек" и миниатюрные шорты такой же расцветки. Пара покрасовалась на деревянном пирсе, нежно держась за руки. Настя также сделала селфи, показав свой загорелый бюст и довольного жизнью мужа.

Вероятно, яркие эмоции вдохновили Потапа на новый хит, словами которого он поделился в посте:

"Проведи со мной закат

Повстречай со мной рассвет

Мы живем лишь только раз

Больше у нас жизней нет

Проживи со мной наш миг

Подари свою любовь

Богу нужен один клик

Что б Стереть меня с тобой

птп из нового, все о том же... так вы говорите, что хотите от сольного альбома лирики, да? @kamenskux".

Настя Каменских ответила ему в комментариях: "Спасибо тебе за ещё один сладкий и очень весёлый день".

Пользователи соцсети, в свою очередь, поделились своими впечатлениями от поста и оставили много отзывов:

"Очень хотим сольный лирический альбом❤️"; "Это превосходно!!! Крепкой крепкой любви вам!!! ❤️❤️❤️"; "Как трогательно😭🤧 Безумно ждём лирику!!!"; "Аааааа😍😍😍 такие красивые 😍"; "желательно еще фит с Настей. Ну побалуйте нас немного)"; "Какая же вы красивая и гармоничная пара 😍😍 дай Бог вам счастья и деток 👍👍"; "Спасибо ,что мы смогли прочитать - эти прекрасные строки, это трогает до слез".

Напомним, Каменских сразила наповал пикантной позой и откровенным признанием, Потап оценит: "Как нам повезло...".

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