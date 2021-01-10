Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла про сяйво
На фото Амбросіо позує в штанях і топі. Красуня підстрибнула, розставивши ноги і піднявши руки вгору. Дівчину знімали збоку, поки вона хвалилася вражаючими формами. Волосся у Амбросіо залишилися розпущеним, а цікаву зйомку модель влаштувала на пляжі біля води. На інших кадрах зірка показала ще кілька поз і ракурсів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вона сяяла по небу, засліплюючи його, навіть незважаючи на те, що було полуденне сонце. Падаюча зірка - і раптом глибина", - написала зірка під фото.
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Фанати поставили понад 70 тисяч лайків і написали коментарі:
"Красиві слова", " виглядає так шикарно!", "Чудова душа і прекрасна людина" ," я люблю тебе жінка", "Стрибок віри", " Абсолютно приголомшливий!", "Неймовірно красивий поцілунок", "кращі ніжки на світі".
Повідомлялося, що бразильська модель Алессандра Амбросіо, що представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, порадувала публіку яскравими кадрами.
Так, Амбросіо в синій сукні з божевільними вирізами показала, як насолоджується життям, незважаючи ні на що. Красуня блиснула спокусливим декольте, прикрасивши його великою черепашкою: її засмаглими принадами хочеться милуватися вічність.
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