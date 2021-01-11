Відома модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл показала свої ідеальні вигини на пляжі
Знаменитість підкорила подіуми, завдяки своїй ефектній зовнішності, повідомляє Politeka.net. Красуня не упускає можливості показати себе у всій красі.
Цього разу модель показала, як відпочиває в компанії друзів на пляжі.
Красуня одягла крихітний купальник і записала в ньому сторі. Келлі блиснула немаленькими грудьми під трикутними клаптиками тканини. Білосніжні оборки по краях додали образу ніжності.
Тонкі лямки обтягнули тіло, виділивши його стрункість.
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Тонка талія зі стегнами створили гарний вигин, і плоский животик привертав увагу не менше.
Гейл зав'язала плавочки з боків, в результаті ті ледь не зісковзували зі стегон.
Зірка опустила волосся на одне плече, демонструючи наскільки ідеальна.
Примітно, що на обличчі знаменитості не було макіяжу, і її натуральна краса вражала- тут будь-який не встоїть.
Відео не зібрало багато лайків і багато коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Варто відзначити, що зараз на сторінку ефектної красуні підписані 1,4 мільйона користувачів мережі.
Раніше ми писали, що в підлітковому віці Келлі Гейл і її батьки випадково натрапили на модельного агента в кафе, той запропонував майбутній зірці стати моделлю.
Батьки спочатку були проти, але пізніше дозволили.
Зараз зірка є однією з найуспішніших моделей. Вона співпрацює з Victoria's Secret, Vivienne Tam, Tommy Hilfiger і багатьма іншими брендами.
Нагадавши, бездоганна Келлі Гейл з Victoria's Secret в бікіні зайнялася розтяжкою на камеру: мрія всіх чоловіків.
Як повідомляла Politeka, томна Келлі Гейл з Victoria's Secret влаштувала хвилинку релаксу перед тренуванням:"руйнівниця сердець".
Також Politeka писала, що спекотна брюнетка з Victoria's Secret в міні-бікіні розважалася з красенем на безлюдному пляжі.