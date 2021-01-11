Модель показала всю свою ідеальність

Відома модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл показала свої ідеальні вигини на пляжі

Знаменитість підкорила подіуми, завдяки своїй ефектній зовнішності, повідомляє Politeka.net. Красуня не упускає можливості показати себе у всій красі.

Цього разу модель показала, як відпочиває в компанії друзів на пляжі.

Красуня одягла крихітний купальник і записала в ньому сторі. Келлі блиснула немаленькими грудьми під трикутними клаптиками тканини. Білосніжні оборки по краях додали образу ніжності.

Тонкі лямки обтягнули тіло, виділивши його стрункість.

Тонка талія зі стегнами створили гарний вигин, і плоский животик привертав увагу не менше.

Гейл зав'язала плавочки з боків, в результаті ті ледь не зісковзували зі стегон.

Зірка опустила волосся на одне плече, демонструючи наскільки ідеальна.

Примітно, що на обличчі знаменитості не було макіяжу, і її натуральна краса вражала- тут будь-який не встоїть.

Відео не зібрало багато лайків і багато коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Варто відзначити, що зараз на сторінку ефектної красуні підписані 1,4 мільйона користувачів мережі.

Раніше ми писали, що в підлітковому віці Келлі Гейл і її батьки випадково натрапили на модельного агента в кафе, той запропонував майбутній зірці стати моделлю.

Батьки спочатку були проти, але пізніше дозволили.

Зараз зірка є однією з найуспішніших моделей. Вона співпрацює з Victoria's Secret, Vivienne Tam, Tommy Hilfiger і багатьма іншими брендами.

Нагадавши, бездоганна Келлі Гейл з Victoria's Secret в бікіні зайнялася розтяжкою на камеру: мрія всіх чоловіків.

Як повідомляла Politeka, томна Келлі Гейл з Victoria's Secret влаштувала хвилинку релаксу перед тренуванням:"руйнівниця сердець".

Також Politeka писала, що спекотна брюнетка з Victoria's Secret в міні-бікіні розважалася з красенем на безлюдному пляжі.