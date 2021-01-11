Модель показала всю свою идеальность

Известная модель бренда Victoria’s Secret Келли Гейл показала свои идеальные изгибы на пляже

Знаменитость покорила подиумы, благодаря своей эффектной внешности, сообщает Politeka.net. Красотка не упускает возможности показать себя во всей красе.

В этот раз модель показала, как отдыхает в компании друзей на пляже.

Красотка надела крохотный купальник и записала в нем стори. Келли блеснула немаленькой грудью под треугольными лоскутками ткани. Белоснежные оборки по краям прибавили образу нежности.

Тонкие лямки обтянули тело, выделив его стройность.

Тонкая талия с бедрами создали красивый изгиб, и плоский животик привлекал внимание не меньше.

Гейл завязала плавочки по бокам, в результате те едва ли не соскальзывали с бедер.

Звезда опустила волосы на одно плечо, демонстрируя насколько идеальна.

Примечательно, что на лице знаменитости не было макияжа, и ее натуральная красота впечатляла - здесь любой не устоит.

Видео не собрало много лайков и много комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Стоит отметить, что сейчас на страницу эффектной красотки подписаны 1,4 миллиона пользователей сети.

Ранее мы писали, что в подростковом возрасте Келли Гейл и ее родители случайно наткнулись на модельного агента в кафе, тот предложил будущей звезде стать моделью.

Родители сначала были против, но позже разрешили.

Сейчас звезда является одной из самых успешных моделей. Она сотрудничает с Victoria's Secret, Vivienne Tam, Tommy Hilfiger и многими другими брендами.

Напомним, безупречная Келли Гейл из Victoria’s Secret в бикини занялась растяжкой на камеру: мечта всех мужчин.

Как сообщала Politeka, томная Келли Гейл из Victoria’s Secret устроила минутку релакса перед тренировкой: "Разрушительница сердец".

Также Politeka писала, что знойная брюнетка из Victoria’s Secret в мини-бикини развлекалась с красавцем на безлюдном пляже.