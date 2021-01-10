Українська співачка Настя Каменських позувала в яскравому літньому образі

Відома артистка разом зі своїм чоловіком, репером Потапом відпочиває на Мальдівах, передає Politeka.net. Красуня ділиться кадрами відпочинку в своєму Instagram.

Цього разу українська знаменитість показала свій ідеальний ранок. Настя позувала за столиком в кафе. Перед нею стояли тарілки з їжею - делікатесами.

Красуня одягла салатовий топік-купальник, який виділив розмір її бюста. Також співачка одягла джинсові шортики, що оголили її стрункі ніжки.

Завершили образ стильні аксесуари.

"Люблю такий ранок", - написала Каменських.

За годину пост зібрав майже 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"Смачного!🍻 ", "Настя ти краса ненаглядна🔥🤟❤️💋❤️💋💋💋", "Вау вау вау вау 🔥", " Красотулька!!!👍 🔥 ❤ ️ ❤ ️ ", "А де ви відпочиваєте?", "Доброго ранку, красуня💖", " Настя, як називається ця квітка?", "Зірка моя😻 😍 🔥 💞❤️", " мімімі .... а свіжість моря-Божественно!✨ 💕 👍 🏻 ", "Ну якось сильно ідеально❤️", " яскравий топ, ви дійсно виглядаєте екзотичною! Приємного відпочинку!", "Тю! Де Потап? Поруч! В шапці невидимці! А де ще!!!", "Красивий купальник 👙!!! 🔩 🔩 🔩 ",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Настя Каменських одягла чорний топік на тонких бретельках, який підкреслив її красиві принади. Також довжина топа дозволила поглянути на ідеальний прес і тонку талію спокусниці.

Красуня злегка вигнулася, блиснувши ребрами, а також стегнами, які обтягнули лосини.

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