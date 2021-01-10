Мами у декреті просять у президента України допомоги та виплат

Від Володимира Зеленського вимагають збільшити виплати молодим матерям у декреті. Причиною стало те, що в наш час 860 гривень це "не гроші".

Документ був розміщений на порталі електронних петицій до Президента.

"Ціна зростають, мінімальна заробітна плата зростає, прожитковий мінімум зростає, комунальні послуги стали не платоспроможними ....а виплати матерям в декреті як були 860 грн, так і залишилися. Прошу вас підтримати і проголосувати за петицію щодо збільшення державної допомоги молодим матерям!",- сказано в тексті петиції.

Раніше ми писали, як українцям розповіли, як у 2021 році виплачуватимуть допомогу багатодітним сім'ям або опікунам

Про це розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна.

За її словами, після Нового року малозабезпеченим багатодітним сім'ям будуть і далі виплачувати 130% від розміру прожиткового мінімуму (близько 2850 гривень) на кожну дитину.

А що стосується дітей-сиріт з інвалідністю, які виховуються в опікунських сім'ях і на яких в 18 років припиняються виплати, то їм держава хоче змінити порядок допомоги.

Лазебна також зазначила, що зараз розміри допомоги за програмами багатодітних зросли в два рази і сім'ї можуть розраховувати на ці виплати, але потрібно з документами звернутися до органів соцзахисту.

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