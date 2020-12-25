Украинцам рассказали, как в 2021 году будут выплачивать пособия многодетным семьям или опекунам

Об этом глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, после Нового года малообеспеченным многодетным семьям будут и дальше выплачивать 130% от размера прожиточного минимума (около 2850 гривен) на каждого ребенка.

А что касается детей-сирот с инвалидностью, которые воспитываются в опекунских семьях и на которых в 18 лет прекращаются выплаты, то им государство хочет изменить порядок помощи.

“Мы внесли законопроект о том, чтобы дети с инвалидностью, проживающие в детдомах, опекунских семьях, могли там проживать до 23 лет, соответственно, будут продолжаться выплаты. Нужна социализация этих детей, им после 18 нужно выходить куда-то из этих семей”, - подчеркнула профильный министр в эфире телеканала.

Лазебная также отметила, что сейчас размеры пособия по программам многодетных выросли в два раза и семьи могут рассчитывать на эти выплаты, но нужно с документами обратиться в органы соцзащиты.

“По многодетным семьям у нас есть несколько программ помощи, одна из них – малообеспеченным. Если семья малообеспеченная, она может прийти в эту программу, потому что там на каждого ребенка мы платим 130% прожиточного минимума. Размеры пособия по программам многодетных выросли в два раза. Можно обратиться в органы соцзащиты, и там помогут”, – резюмировала глава Минсоцполитики в эфире.

Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы могут получить единоразовую выплату от государства в размере до 22700 гривен.

Так, после Нового года будет повышен размер прожиточного минимума, и на этом фоне будет увеличена единовременная выплата военнослужащим за заключение ими первого контракта с государством.

Поэтому после 1 января рядовые могут получить 18160 гривен, сержанты - 20430, а офицеры - 22700 гривен.

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