Мамы в декрете просят у президента Украины помощи и выплат
От Владимира Зеленского требуют увеличить выплаты молодым матерям в декрете. Причиной стало то, что в наше время 860 гривен это "не деньги".
Документ был размещен на портале электронных петиций к президенту.
"Цена растут, минимальная заработная плата растет, прожиточный минимум растет, коммунальные услуги стали не платежеспособными ....а выплаты матерям в декрете как были 860 грн, так и остались. Прошу вас поддержать и проголосовать за петицию по увеличению государственной помощи молодым матерям!",- сказано в тексте петиции.
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Ранее мы писали, как украинцам рассказали, как в 2021 году будут выплачивать пособия многодетным семьям или опекунам
Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.
По ее словам, после Нового года малообеспеченным многодетным семьям будут и дальше выплачивать 130% от размера прожиточного минимума (около 2850 гривен) на каждого ребенка.
А что касается детей-сирот с инвалидностью, которые воспитываются в опекунских семьях и на которых в 18 лет прекращаются выплаты, то им государство хочет изменить порядок помощи.
Лазебная также отметила, что сейчас размеры пособия по программам многодетных выросли в два раза и семьи могут рассчитывать на эти выплаты, но нужно с документами обратиться в органы соцзащиты.
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