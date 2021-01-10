Мамы в декрете просят у президента Украины помощи и выплат

От Владимира Зеленского требуют увеличить выплаты молодым матерям в декрете. Причиной стало то, что в наше время 860 гривен это "не деньги".

Документ был размещен на портале электронных петиций к президенту.

"Цена растут, минимальная заработная плата растет, прожиточный минимум растет, коммунальные услуги стали не платежеспособными ....а выплаты матерям в декрете как были 860 грн, так и остались. Прошу вас поддержать и проголосовать за петицию по увеличению государственной помощи молодым матерям!",- сказано в тексте петиции.

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Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, после Нового года малообеспеченным многодетным семьям будут и дальше выплачивать 130% от размера прожиточного минимума (около 2850 гривен) на каждого ребенка.

А что касается детей-сирот с инвалидностью, которые воспитываются в опекунских семьях и на которых в 18 лет прекращаются выплаты, то им государство хочет изменить порядок помощи.

Лазебная также отметила, что сейчас размеры пособия по программам многодетных выросли в два раза и семьи могут рассчитывать на эти выплаты, но нужно с документами обратиться в органы соцзащиты.

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