Відома модель Кайлі Дженнер посвітила об'ємами в бікіні

Спокусниця після кількох операцій з гордістю демонструє форми в найвідвертіших нарядах, пише Politeka.net. Зірка одягла крихітне бікіні, і її фото тут же розлетілося мережею.

В одній з фан-груп вирішили нагадати про даний образ гарячої моделі.

Так, красуня позувала в рожевому міні-бікіні, яке навряд чи прикривало її бюст.

Пишні груди "налилися" в ліфчику, здавалося, їм дуже тісно. Вони виглядали при цьому дуже пікантно, ніби намагаючись виставитися з-під клаптиків тканини.

Тонка лямка від трусиків підстрибнула вище стегон, а тонкі зав'язочки надавали образу особливої пікантності.

При цьому пружні сідниці виставилися, чого і домагалася спокусниця, трохи вигнувшись.

Кайлі дивилася в камеру, підкресливши очі й пухкі губи косметикою.

"Не можу дочекатися літа 💜", - написали автори поста.

За 15 годин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали знаменитості багато приємних повідомлень, присвячених її фігурі.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер з малих років займається модельним бізнесом. Зокрема, лінія одягу "Crush Your Style" вибрала зірку в якості свого представника.

Примітно, що фігура зірки далека від модельних стандартів (зріст-168 см, Вага – 60 кг), але яскрава і доглянута дівчина сподобалася дизайнерам і незабаром знялася для ряду популярних журналів - "Vogue", "Teen", " Ok!».

Нагадавши, бездоганна Кім Кардашьян розбурхала виглядом в облягаючому боді:»Королівські вигини".

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