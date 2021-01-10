Известная модель Кайли Дженнер посветила объемами в бикини
Соблазнительница после нескольких операций с гордостью демонстрирует формы в самых откровенных нарядах, пишет Politeka.net. Звезда надела крохотное бикини, и ее фото тут же разлетелось по сети.
В одной из фан-групп решили напомнить о данном образе горячей модели.
Так, красотка позировала в розовом мини-бикини, которое едва ли прикрывало ее бюст.
Пышная грудь "налилась" в лифчике, казалось, ей очень тесно. Она выглядела при этом очень пикантно, будто пытаясь выставиться из-под лоскутков ткани.
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Тонкая лямка от трусиков подпрыгнула выше бедер, а тонкие завязочки придавали образу особой пикантности.
При этом упругие ягодицы выставились, чего и добивалась соблазнительница, немного выгнувшись.
Кайли смотрела в камеру, подчеркнув глаза и пухлые губы косметикой.
"Не могу дождаться лета 💜", - написали авторы поста.
За 15 часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали знаменитости много приятных сообщений, посвященных ее фигуре.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер с малых лет занимается модельным бизнесом. В частности, линия одежды «Crush Your Style» выбрала звезду в качестве своего представителя.
Примечательно, что фигура звезды далека от модельных стандартов (рост – 168 см, вес – 60 кг), но яркая и ухоженная девушка приглянулась дизайнерам и вскоре снялась для ряда популярных журналов - «Vogue», «Teen», «Ok!».
Напомним, безупречная Ким Кардашьян взбудоражила видом в облегающем боди: «Королевские изгибы».
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