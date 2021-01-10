Відома актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала себе, захопивши фігурою

На фото красуня позувала в купальнику перед дзеркалом біля ліжка. Анна знімала себе на телефон у відображення дзеркала, взявшись рукою за розпущене волосся. Кошмал не соромилася свого тіла і демонструвала всі його достоїнства, завдяки чому кадр вийшов дуже спокусливим і звабливим. Відомо, що зараз красуня відпочиває в Єгипті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Море і Сонце цілують", - написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як знімок був в сторіс Instagram, але зазвичай зірку радують компліментами:

"Красуня!!!", "Прекрасна фея"," найкраща в світі", " Попелюшка ти наша!", "Я сліпну від твоєї краси не буду відкривати очі поки ти не відповіси", "бажаю вам гарного осіннього дня і бажаю удачі на зйомках", "" такі яскраві фото в такий похмурий день просто піднімають настрій!Спасибі", "Ляля".

Ми писали, що актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женю Ковальову в останніх сезонах "Сватів", здивувала публіку несподіваним постом.

6-річна зірка опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з чоловіком під час їх першого танцю на весільному торжестві.

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