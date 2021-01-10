Відома актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала себе, захопивши фігурою
На фото красуня позувала в купальнику перед дзеркалом біля ліжка. Анна знімала себе на телефон у відображення дзеркала, взявшись рукою за розпущене волосся. Кошмал не соромилася свого тіла і демонструвала всі його достоїнства, завдяки чому кадр вийшов дуже спокусливим і звабливим. Відомо, що зараз красуня відпочиває в Єгипті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Море і Сонце цілують", - написала зірка під фото.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як знімок був в сторіс Instagram, але зазвичай зірку радують компліментами:
Екс-чоловік Лорак залишив коханку і повернувся до Москви заради сім'ї: кадри "возз'єднання"
Старший син 50-річної Ірини Білик росте справжнім красенем, видно гени батька: показові фото
Трагедія у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками "втратила дитину: "навіть не очікувала цього..."
51-річна Дженніфер Лопес в крихітному топі і шортах влаштувала спекотні танці на пілоні: "Заздріть, дами"
Заплакана Нікітюк налякала зовнішністю на відпочинку в Буковелі: "Ну яка з неї "холостячка" після Мішиної?"
"Красуня!!!", "Прекрасна фея"," найкраща в світі", " Попелюшка ти наша!", "Я сліпну від твоєї краси не буду відкривати очі поки ти не відповіси", "бажаю вам гарного осіннього дня і бажаю удачі на зйомках", "" такі яскраві фото в такий похмурий день просто піднімають настрій!Спасибі", "Ляля".
Ми писали, що актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женю Ковальову в останніх сезонах "Сватів", здивувала публіку несподіваним постом.
6-річна зірка опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з чоловіком під час їх першого танцю на весільному торжестві.
Нагадаємо, Женька з "Сватів" показала витончену красу крупним планом
А ще Politeka писала, що зірка "Сватів" засвітила Петрожицьку та інших красунь з "папіка-2" У гримерці
Також Politeka повідомляла, що соковита Женька з "Сватів" довела до тремтіння цікавим заняттям в гримерці