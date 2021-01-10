Актриса Ольга Сумська похизувалася шикарним відпочинком і екстремальними забавами, про що, швидше за все, вже встигла пошкодувати

Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі кадри, на яких показала себе на гірськолижному курорті в Буковелі (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, щаслива Ольга, в повній екіпіровці, передала привіт шанувальникам із засніженого схилу.

"Всім вітаннячко, друзі! Хороших видів вам в стрічку! ⛷ ⛰ 🌲Ми з @ annborisyuk на схилі! 🎿Поїхали! ❄", - радісно поділилася Сумська.

При цьому актриса засвітила на кадрах стовпотворіння з бажаючих спуститися з вітерцем. Зрозуміло, що українці розлютилися, адже, як відомо, в країні почався локдаун, покликаний якраз "боротися" зі скупченням народу в одному місці.

Користувачі взгріли Ольгу за настільки необачні кадри й навіть змусили виправдовуватися:

"Ольга красуня звичайно. Завжди захоплювалася, але блін де справедливість?! Значить десь немає ковіда, ніс до носа балдіють там, а ми тут знову сидимо на карантині. Взагалі не зрозуміти - одна країна, десь є локдаун, а десь його немає, виходить так", - написала одна з обурених українок.

"Згодна на всі 100!", - відповіла їй актриса.

"По-перше... локдаун, по-друге... артисти більше всіх нили, що немає грошей! Або це все безкоштовно зараз?", - висловив невдоволення ще один користувач.

"Ми завжди з народом!", - парирувала у відповідь Сумська.

"Це локдаун по-українськи😂"; "А чому тоді ковзанки біля ялинок у Києві закрили? А в Буковелі значить можна..."; "Катайтеся собі на здоров'я і не дратуйте людей... Більшість сидять по домівках без грошей, закриті на локдаун, а ви хвалитеся😥"; "Віват локдаун! Яблуку ніде впасти! А в містах, перепрошую, шкарпетки з трусами під забороною, як сказав Степанов, що б не було скупчення людей ці товари стрічками заклеїли! Бережіть себе! 🎄"; "На це просто страшно дивитися! 🤭 або вже всі перехворіли? Або щеплені? 🤪"; "Класний локдаун🙈 🤣Буковель це вже не Україна???"; "Ось так локдаун! Для обраних його просто немає!!!", - бурхливо обговорюють ситуацію в Мережі.

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