Актриса Ольга Сумская покичилась шикарным отдыхом и экстремальными забавами, о чем, скорее всего, уже успела пожалеть

Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, на которых показала себя на горнолыжном курорте в Буковеле (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, счастливая Ольга, в полной экипировке, передала привет поклонникам с заснеженного склона.

"Всем приветик, друзья! Хороших видов вам в ленту! ⛷⛰🌲Мы с @annborisyuk на склоне! 🎿Поехали! ❄️", - радостно поделилась Сумская.

При этом актриса засветила на кадрах столпотворение из желающих спуститься с ветерком. Само собой разумеется, украинцы взбесились, ведь, как известно, в стране начался локдаун, призванный как раз "бороться" со скоплением народа в одном месте.

Пользователи взгрели Ольгу за столь опрометчивые кадры и даже заставили оправдываться:

"Ольга красавица конечно. Всегда восхищалась, но блин где справедливость?! Значит где-то нет ковида, нос к носу балдеют там, а мы тут опять сидим на карантине. Вообще не понять - одна страна, где-то есть локдаун, а где-то его нет, получается так", - написала одна из возмущенных украинок.

"Согласна на все 100!", - ответила ей актриса.

"Во-первых... локдаун, во-вторых... артисты больше всех ныли, что нету денег! Или это все бесплатно сейчас?", - выразил недовольство еще один пользователь.

"Мы всегда с народом!", - парировала в ответ Сумская.

"Це локдаун по-українськи😂"; "А почему тогда катки у ёлок в Киеве закрыли? А в Буковеле значит можно..."; "Катайтесь себе на здоровье и не раздражайте людей... Большинство сидят по домам без денег, закрыты на локдаун, а Вы хвастаетесь😥"; "Виват локдаун! Яблоку негде упасть! А в городах, извиняюсь, носки с трусами под запретом, как сказал Степанов, что бы не было скопления людей эти товары лентами заклеили! Берегите себя! 🎄"; "На это просто страшно смотреть! 🤭 или уже все переболели? Или привиты? 🤪"; "Классный локдаун🙈🤣Буковель это уже не Украина???"; "Вот так локдаун! Для избранных его просто нет!!!", - бурно обсуждают ситуацию в Сети.

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