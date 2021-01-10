Співак Дмитро Монатік викликав захват у публіки забавами в басейні

Як передає Politeka.net, кадрами із зірковим чоловіком, тренером з "Голосу країни", та дітьми поділилася у своєму мікроблозі в Instagram 32-річна дружина Дмитра Ірина.

Сім'я зараз відпочиває на Мальдівах.

Так, дівчина показала, як її 34-річний чоловік вчить молодшого з синів, Платона, плавати. Малюк в підводних окулярах старанно набирав повітря та пірнав під чуйним керівництвом батька.

Монатік в плавках в цей час стояв у воді й уважно стежив за процесом, зрідка допомагаючи малюкові.

Також Ірина показала старшого сина, Даню, - той вже самостійно перетинає басейн , і допомога батька йому не потрібна. Чути було, як за кадром горда мати радіє за хлопчика.

"У період коли молодшенький Платоша активно вчиться плавати напередодні своїх 4 років, Данєчка в свої 5 років з ластами перепливає басейн. Щира гордість і сльози щастя на очах. Всім щиро бажаю діток - це найбільше щастя, яке може випробувати людина🙏🏾♥️♥️♥️♥️ @monatik_official ми щасливчики 🙏 ❤️❤️❤️з вдячністю і любов'ю🙏", - тепло підписала кадри дружина Монатіка.

Дмитро не втримався й прокоментував у відповідь: "Моя гордість і любов!!!❤️".

Розчулилися також співак Володимир Дантес, телеведуча Леся Нікітюк, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" Ліліана та інші зірки, які поставили "лайки".

"вау, які вони у вас розумнички, захват🔥"; "Як приємно від душі дивитися на вашу сім'ю. Щастя вам!!!!❤️😍"; "Це прекрасно ♥️👏 🔥"; "прекрасна Сім'я! Приклад для багатьох 😍"; "😍Ви - любов. Як мило Платон Даню підтримує, це прям в саме в серце"; "🖤 таааак!!!! Бережіть один одного!", - відреагували користувачі.

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