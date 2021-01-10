Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret продемонструвала форми в прозорому топіку
Красуня перестала соромитися своєї зовнішності, після того, як пережила кілька пластичних операцій, пише Politeka.net.
Зірка любить також хвалитися своїми непишними формами в сміливих нарядах. Цього разу шанувальники вирішили згадати один з гарячих образів кокетки, розмістивши відповідне фото у фан-групі Instagram.
"@bellahadid Гей, я сумую за тобою, ангел : ( " , - написали автори поста.
На знімках палюча красуня позувала в прозорому топіку, в якому проглядався ліфчик у вигляді двох трикутників тканини, що натягнулися на товстих резинках.
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Топік був приспущений з плечей, що додавало образу ще більшої пікантності.
Плоский животик притягував погляд, а тонку талію виділив поясок на спідничці.
Різні прикраси доповнили образ.
За 10 хвилин пост зібрав трохи лайків і коментарів. Користувачі мережі позитивно відреагували на знімки.
Раніше ми писали, що Белла Хадід народилася в забезпеченій родині. Її батько-архітектор зі світовим ім'ям, американець палестинського походження Мохаммед Хадід. Дівчинка росла в сім'ї разом з сестрою Джіджі, яка також зараз є затребуваною моделлю.
Белла стала розвиватися в кар'єрному бізнесі з 16 років, після того, як зробила собі пластику носа і губ.
Зараз вона вважається одною з найуспішніших моделей.
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