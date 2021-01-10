Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret продемонстрировала формы в прозрачном топике
Красотка перестала стесняться своей внешности, после того, как пережила несколько пластических операций, пишет Politeka.net.
Звезда любит также хвастаться своими непышными формами в смелых нарядах. В этот раз поклонники решили вспомнить один из горячих образов кокетки, разместив соответсвующее фото в фан-группе Инстаграм.
"@bellahadid эй, я скучаю по тебе, ангел :(", - написали авторы поста.
На снимках обжигающая красотка позировала в прозрачном топике, в котором проглядывался лифчик в виде двух треугольников ткани, натянувшихся на толстых резинках.
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Топик был приспущен с плеч, что добавляло образу еще большей пикантности.
Плоский животик притягивал взгляд, а тонкую талию выделил поясок на юбочке.
Различные украшения дополнили образ.
За 10 минут пост собрал немного лайков и комментариев. Пользователи сети положительно отреагировали на снимки.
Ранее мы писали, что Белла Хадид родилась в обеспеченной семье. Ее отец - архитектор с мировым именем, американец палестинского происхождения Мохаммед Хадид. Девочка росла в семье вместе с сестрой Джиджи, которая также сейчас является востребованной моделью.
Белла стала развиваться в карьерном бизнесе с 16 лет, после того, как сделала себе пластику носа и губ.
Сейчас она считается одной из самых успешных моделей.
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