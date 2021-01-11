Відома українська співачка Настя Каменських вразила шанувальників бездоганними вигинами в одному купальнику

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Моменти повної радості, розслаблення і свободи", - йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Каменських позує в крихітному купальнику, демонструючи достоїнства фігури у всій красі. Шанувальники прийшли в неймовірний захват від побаченого, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

"Вау, красуня", "Ну, немає слів, лялька і таку ж вам ще потрібно", "боже, яка фігура", "бездоганний вигляд", "нічого не зрозумів, але красиво", "бомбезний вигляд, Настюха!", "ось і літо пройшло", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська співачка Настя Каменських позувала в яскравому літньому образі

Цього разу Українська знаменитість показала свій ідеальний ранок. Настя позувала за столиком в кафе. Перед нею стояли тарілки з їжею - делікатесами. Красуня одягла салатовий топік-купальник, який виділив розмір її бюста.

Нагадавши, Каменських розкуто покрутила формами в чорному бікіні: "знову поправилася або вагітна?"

Також Politeka повідомляла, що грайлива Каменських вбралася в латекс і спокусила не тільки поглядом

А ще Politeka писала, що Настя Каменських збентежила новим іміджем з намистом, несподівані кадри