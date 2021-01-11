Известная украинская певица Настя Каменских впечатлила поклонников безупречными изгибами в одном купальнике

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

"Моменты полной радости, расслабления и свободы", - говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Каменских позирует в крохотном купальнике, демонстрируя достоинства фигуры во всей красе. Поклонники пришли в невероятный восторг от увиденного, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

"Вау, красотка", "Ну, нет слов, кукла и такую же вам еще нужно", "боже, какая фигура", "безупречный вид", "ничего не понял, но красиво", "бомбезный вид, Настюха!", "вот и лето прошло", - пишут они.

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В этот раз украинская знаменитость показала свое идеальное утро. Настя позировала за столиком в кафе. Перед ней стояли тарелки с едой - деликатесами. Красотка надела салатовый топик-купальник, который выделил размер ее бюста.

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