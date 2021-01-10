Починаюча українська співачка і дружина DZIDZIO Ярослава Хома вразила розкішною фігурою під час відпочинку на морі

Як розповідає Politeka, знімки були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

"Неймовірного виду Карибське море, білий пісок, лагуна тисячі зірок. Саме тут знімали рекламу баунти. Рай на землі", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії співачка SLAVIA позує в жовтому купальнику, демонструючи розкішну фігуру в різних позах. На одному зі знімків красуня в морі, а на іншому – лежить на білосніжному піску.

"Боже, дійсно як в Баунті", "красиво виглядаєте", "неймовірна", "це неймовірний вид", "дівчина з картинки", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що дружина співака DZIDZIO, Ярослава, подражнила публіку соковитими кадрами з тропічного раю

Так, Ярослава, яка пробує свої сили на Співочому терені під псевдонімом SLAVIA, зараз разом з чоловіком Михайлом Хомою (справжнє ім'я артиста) знаходиться на островах в Карибському морі.

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