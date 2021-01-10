Починаюча українська співачка і дружина DZIDZIO Ярослава Хома вразила розкішною фігурою під час відпочинку на морі
Як розповідає Politeka, знімки були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.
"Неймовірного виду Карибське море, білий пісок, лагуна тисячі зірок. Саме тут знімали рекламу баунти. Рай на землі", - йдеться в повідомленні.
"Заміжня" Бузова в небезпечному міні-бікіні осоромилася перед публікою, необачні фото: "Олечка, де твої..."
Монатік, Дантес і Влад Яма показали всю свою міць в одних трусах, топ спекотних фото: "Ммм, яке тіло"
Нікітюк в термотрусиках і обтягуючому костюмі осоромилася новим фото: "Виглядає моторошно..."
Трагедія у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками "втратила дитину: "навіть не очікувала цього..."
Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" показала свою красу крупним планом: "Боже, Соня..."
Уточнимо, що на фотографії співачка SLAVIA позує в жовтому купальнику, демонструючи розкішну фігуру в різних позах. На одному зі знімків красуня в морі, а на іншому – лежить на білосніжному піску.
"Боже, дійсно як в Баунті", "красиво виглядаєте", "неймовірна", "це неймовірний вид", "дівчина з картинки", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що дружина співака DZIDZIO, Ярослава, подражнила публіку соковитими кадрами з тропічного раю
Так, Ярослава, яка пробує свої сили на Співочому терені під псевдонімом SLAVIA, зараз разом з чоловіком Михайлом Хомою (справжнє ім'я артиста) знаходиться на островах в Карибському морі.
Нагадавши, пустотлива дружина DZIDZIO влаштувала пустощі в мокрому купальнику: "вогонь".
Як повідомляла Politeka, безсоромна дружина DZIDZIO подражнила сідницями в мікро-бікіні: "відгадайте, де я?".
Також Politeka писала, що Цибульська в ефектному міні відчинила халатик і прикувала погляд DZIDZIO до своїх дарів.