Начинающая украинская певица и жена DZIDZIO Ярослава Хома впечатлила роскошной фигурой во время отдыха на море

Как рассказывает Politeka, снимки были опубликованы на странице звезды в Instagram.

"Невероятного вида Карибское море, белый песок, лагуна тысячи звезд. Именно тут снимали рекламу Баунты. Рай на Земле", - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии певица SLAVIA позирует в желтом купальнике, демонстрируя роскошную фигуру в разных позах. На одном из снимков красотка в море, а на другом – лежит на белоснежном песке.

"Боже, действительно как в Баунти", "красиво выглядите", "невероятная", "это невероятный вид", "девушка с картинки", - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что супруга певца DZIDZIO, Ярослава, подразнила публику сочными кадрами из тропического рая

Так, Ярослава, пробующая свои силы на певческом поприще под псевдонимом SLAVIA, сейчас вместе с супругом Михаилом Хомой (настоящее имя артиста) находится на островах в Карибском море.

Напомним, озорная жена DZIDZIO устроила шалости в мокром купальнике: "Огонь".

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