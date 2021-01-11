Співачка Оля Полякова здивувала несподіваним одкровенням, коли мова зайшла про її чоловіка-бізнесмена

Як передає Politeka.net, 36-річна артистка стала гостею ювілейного ефіру "Світського життя" з ведучою Катею Осадчою, розкривши пікантні деталі відносин з обранцем.

Знаменитості згадали, що під час першого інтерв'ю, Катя особливо цікавилася чоловіком Олі (їх шлюбу більше 16 років). Про Вадима Полякова відомо небагато. Він бізнесмен та старший за співачку.

"Ти у мене питала: "Оля, скажіть, будь ласка, ваш чоловік-мільярдер... він купив вам все або не купив?" Я тобі тоді в перший раз сказала, що я свого мільярдера-чоловіка зробила просто хорошою людиною і тепер він просто Вадик", - згадувала Полякова.

Осадча поцікавилася у артистки, як за ці роки їх відвертих інтерв'ю, чоловік досі від неї не пішов - адже, як зазначила ведуча, Оля, хоч і жартує, але завжди влучно та правдиво.

"Було таке інтерв'ю, після якого він з тобою не розмовляв?", - запитала Катя.

"По-перше, я ніколи нічого поганого про нього не говорила... Я ж жартую... Мій чоловік може піти від мене тільки вперед ногами, тому у нього немає ніяких шансів! - сміючись відповіла співачка. - Він не ображається, він дуже мені дякує за це... Я така красива жінка, можу, так, локоном махнути і піти від нього... А так він знає, що йому це не загрожує".

Раніше ми повідомляли, Полякова згадала, за що проклинала Осадчу. Співачка довгий час ображалася, так як думала, що Катя не хоче брати у неї інтерв'ю.

"Таак, я дуже добре пам'ятаю твою гонористу... хотіла сказати, пику, але це не так, у тебе дуже гарне, гонористе, обличчя... яке кудись поверталося в інший бік і гордо йшло... Я кидала тобі услід різні прокляття - дуже добре, що вони не виправдалися!", - заявляла артистка.

Нагадаємо, Оля Полякова вперше за довгий час показала чоловіка, вся сім'я в зборі: "Гарненький, харизматичний".

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